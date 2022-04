Lorenzo Córdova reafirma imparcialidad y confiabilidad del INE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lorenzo Córdova reafirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa con imparcialidad y es el organismo autónomo de mayor confianza ciudadana.

El consejero presidente del INE señaló que la Revocación de Mandato comprobó que “seguimos siendo la institución civil con mayor confiabilidad a juicio de las y los ciudadanos”.

Eso no es gratuito, el INE no trabaja para los partidos, no trabaja para los gobiernos, trabaja para la ciudadanía y la ciudadanía confía en su Instituto Nacional Electoral”, dijo.