Vamos a combatir la inseguridad y proteger a las mujeres: Arturo Diez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – “En mi gobierno vamos a combatir la inseguridad y proteger realmente a las mujeres” afirmó Arturo Diez Gutiérrez Candidato a la Gubernatura de Tamaulipas.

Durante el primer debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, el abanderado de Movimiento Ciudadano destacó con sus propuestas concretas en materia de productividad, salud, desarrollo económico y seguridad.

Diez Gutiérrez se comprometió a hacer región con los gobiernos vecinos de Nuevo León y Texas para reforzar la estrategia de seguridad, sobre todo brindar un resguardo absoluto a las mujeres, en este tenor recalcó “en nuestro gobierno vamos a proteger a las mujeres con todo el peso del estado”.

Y dejó en claro “no vamos a pactar con la delincuencia como el PRIAN y MORENA lo hicieron, ellos son Mataulipas, son los mismo y representan lo mismo”.

El candidato de Movimiento Ciudadano espetó “el Truko ya es gobierno y durante todo este tiempo no ha hecho nada y Américo no es doctor, pues es responsable de que las niñas y niños con cáncer no tengan medicamento”.

Arturo Diez Gutiérrez representa el cambio verdadero y con el que se puede comenzar de Cero.