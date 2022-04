Confrontó Horus García a manifestantes; sale en corrida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Diego López Bernal.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.– El exfuncionario municipal Horus García expuso en redes sociales un video en donde huye tras provocar a mujeres manifestantes el pasado domingo, durante protesta que realizaron en el Paseo Méndez de esta Capital.

Según el portal de noticias lopezdoriga.com, el político Horus García habría hecho señas obscenas e insultado a las manifestantes tras hacer pintas en el monumento a los Niños Héroes.

“Fueron a rayar un monumento. Yo estoy tranquilo, pero no es correcto. Los niños no tienen la culpa de esto. Los niños no tienen por qué escuchar esas majaderías. Están atacando a la familia”, habría expresado el propio político en un video en su cuenta de Instagram, según la nota del medio de comunicación.

Asimismo, señala que “las imágenes muestran al exfuncionario provocando a las manifestantes; cuando ellas se acercaron, el político comenzó a correr y les hizo señas obscenas”.

Al final de la nota, consigna que las manifestantes argumentaron que en Tamaulipas “las autoridades se lavan las manos en los casos de mujeres desaparecidas, pero sí actúan contra las manifestaciones”.

Horus García fue funcionario municipal en la administración de Xicoténcatl González Uresti; fungió como jefe de la Junta de Reclutamiento en el ayuntamiento Capitalino.