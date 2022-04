Señala AMLO que Lozoya debe probar acusación contra Peña Nieto

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que “el que acusa tiene que probar”, esto después de que se diera a conocer que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, denunció que el entonces presidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente pagar un soborno a Ricardo Anaya para que el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aprobara la reforma energética.

El mandatario pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informar sobre el caso e hizo un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que haga lo mismo.

“Es un proceso que está en la fiscalía, lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar. Pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie”, subrayó.

López Obrador se pronunció porque no se fabriquen delitos con propósitos politiqueros porque además es inmoral el querer “perjudicar a alguien con una denuncia sin elementos, sin pruebas, nunca lo hemos hecho, pero sí lo hemos padecido”.

“Por eso estamos doblemente comprometidos a no torcer la ley, no usarla como un instrumento para venganzas políticas”, agregó.

Un medio publicó hoy que Enrique Peña Nieto pidió personalmente a Emilio Lozoya encargarse de pagar a Ricardo Anaya el soborno para que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados votara a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias.

El propio ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) así lo aseguró en una ampliación de su denuncia de agosto de 2020 ante la FGR. Al respecto, el abogado del panista, Eduardo Aguilar, rechazó este señalamiento, al asegurar que “es una más de la larga lista de mentiras” de Lozoya Austin, pues no tiene sustento ni prueba alguna y no “debe pasarse por alto que Ricardo Anaya ni siquiera era diputado en ese momento”.

Con información de: milenio.com