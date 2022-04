Vendieron durante 10 años tacos de carne de perro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, fueron detenidas dos personas por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del metro Tacuba.

Esto debido a las denuncias de vecinos de la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, por un olor fétido que debido al calor era cada vez más insoportable, proveniente de un domicilio ubicado en el número 3 de la calle Sostenes Rocha.

Los vecinos de la zona señalaron que desde hace diez años veían a dos sujetos que entraban y salían del lugar con botas y mandil de carnicero, quienes afirmaban dedicarse a la venta de tacos afuera del metro Tacuba, en la Ciudad de México.

Debido a ello comenzaron a sospechar al notar la cantidad de perros que había en el interior, así como los reportes de canes desaparecidos en la zona, por lo que levantaron una denuncia ante la Fiscalía.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, señaló un residente del lugar.

Debido a la falta de respuesta de parte de las autoridades, el pasado martes 19 de abril varios vecinos se unieron para bloquear la vía López Portillo, llamando la atención de la Fiscalía Regional, quienes acudieron a revisar el inmueble.

El domicilio estaba dividido en dos patios, cada uno con tres cuartos, además de tener ropa regada, costales, basura, tambos, láminas de asbesto y muebles; así como a cerca de 40 perros que vivían en condiciones insalubres y que fueron rescatados por la fundación Mundo Patitas.

También fueron encontrados huesos de perros y botes de ácido muriático, fueron detenidos dos hombres a los que se identificó como Jorge “N” y “Julio César “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli para enfrentar cargos de salubridad, maltrato animal y allanamiento de morada.

Con información de: noticieros.televisa.com