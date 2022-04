Acumula Tamaulipas 147,518 casos de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Tamaulipas acumula 147 mil 518 casos positivos de covid-19 en lo que va de la pandemia, tras agregar ocho contagios nuevos este martes, los cuales fueron reportados en los municipios de Tampico (4), Victoria (3) y Matamoros (1)

Al respecto la Secretaría de Salud estatal (SST) informó que la emergencia sanitaria se mantiene, por lo que continúan reforzando la campaña intensiva de vacunación en los 200 centros de salud ubicados en todo el territorio tamaulipeco.

Destacó que este día no se reportaron defunciones, sin embargo reiteró su llamado a completar el esquema de vacunación y continuar con las medidas preventivas habituales para frenar la transmisión del virus SARS-CoV2.

Asimismo la SST dio a conocer que la cifra de pacientes recuperados se elevó a 139 mil 574, en tanto que la cifra mortal se mantiene en siete mil 829 defunciones asociadas con complicaciones causadas por la enfermedad.

La dependencia exhortó a los mayores de 18 años de edad que no cuenten con tengan pendiente su segunda dosis o el refuerzo, así como aquellos que no hayan recibido ninguna dosis acudan a su unidad de salud correspondiente para solicitarla.

Finalmente la SST subrayó que para seguir avanzando a la nueva realidad, es fundamental no bajar la guardia en temas de seguridad sanitaria como el uso del cubrebocas en los sitios donde sea requerido, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.