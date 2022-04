Alerta Policía Cibernética por fraudes con trámite de pasaportes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ante la presencia de páginas de Internet que estafan a ciudadanos con la promesa de tramitar el pasaporte que solamente expide la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de la República, la Policía Cibernética de Tamaulipas emitió una alerta en su cuenta de Facebook.

“¿Vas a tramitar el pasaportes? Que no te estafen. No confíes en páginas de Internet que te ofrecer hacer la gestión. Tú lo puedes hacer directamente en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dice el mensaje de texto de la corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Como suele hacerlo, la Policía Cibernética acompaña sus mensajes con imágenes con más textos; en esta ocasión, muestra tres cajas de texto, una con el modus operandi detectado, otra con recomendaciones y la tercera con tres sitios web activos detectados por las autoridades.

La forma de operar de los estafadores es: 1) Anuncian facilitar el trámite para pasaporte; 2) Piden que ingresen al portan donde aparece un chat, en el cual piden tus datos personales y número de tarjeta; y 3) Te piden depositar dinero en una cuenta Banamex u Oxxo.

En la caja de texto de las recomendaciones la Policía Cibernética te pide: 1) Desconfiar de sitios Web sospechosos; 2) No facilites datos personales, números de tarjetas o confidenciales; y 3) No realices ningún depósito bancario.

Por último, El Diario de Victoria te comparte los sitios Web activos que señala la Policía Cibernética de Tamaulipas como detectados por posibles fraudes, así como la imagen que despliega uno de ellos en la pantalla.

www.pasaportesmx.com

http://pasaportegob.mx/

pasaportemexicano.com

http://www.pasaportes-mexicano.mx/

https://www.citaspasaporteyvisa.com/