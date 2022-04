Cancelan estreno de ‘Doctor Strange 2’ por una escena LGBT+

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU, abril 25 (Agencias)

La película de “Doctor Strange: En El Multiverso de Locura” será cancelada en algunas regiones del mundo, esto debido a que no pasó los filtros para poder ser distribuida al contener una escena lésbica.

La cinta es una de las más esperadas por los fanáticos de Marvel, ya que dentro de ella se resolverán varios misterios y enigmas de anteriores producciones como “Spiderman: Sin camino a Casa” o “Wandavision”.

Es uno de los proyectos que se mantuvo en secreto por mucho tiempo hasta que se liberaron los avances. En la película se verá la presentación de nuevos personajes, que se sumarán a las filas de los “Vengadores”, pero la inclusión de uno de ellos llamó la atención de varias autoridades de otras naciones.

La película dirigida por Sam Raimi no llegará a los cines de Qatar, Arabia Saudita y Egipto, así lo señalaron los medios Deadline y The Hollywood Reporter, a través de un artículo en el que destacaron que las leyes de esas naciones no permiten las relaciones entre personas del mismo sexo.

La escena causante de la censura fue una en donde aparece la actriz Xóchitl Gómez, quien es de ascendencia mexicana, ella interpreta a una nueva super heroína llamada América Chávez, quien tiene sus orígenes en los comics, y en esta producción trabajará con los protagonistas para salvar al mundo.

En una secuencia, ella tiene un contacto amoroso con otra chica, pues en la historia se narra que es abiertamente parte de la comunidad LGBT+. De esta forma, el proyecto se une a la lista de trabajos que no salieron a la luz debido a la diversidad sexual.