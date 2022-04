Denuncia ‘Gattás’ guerra sucia al interior de Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez denunció una “guerra sucia” al interior de Morena, exhibiendo al presidente municipal de Madero, Adrián Oseguera Kernion como el responsable de filtrar a un medio de comunicación un audio que data del año 2019 para presuntamente vincularlo con acusaciones de sobornos, conflictos de interés, financiamiento ilícito y tráfico de influencias para conseguir contratos públicos.

“Se los acabo de enseñar, tienen el número de él, no hay forma que podamos cambiar el WhatsApp, la llamada se filtró de su número, sí se a quien se lo mandaron, y fue de la oposición, ellos ahí están argumentando de que quieren involucrarme, no hay nada, estoy tranquilo con mi conciencia”.

Y agregó; “vamos a esperar si él (Oseguera Kernion) está también tranquilo con la suya”.

Al ser abordado por reporteros de diferentes medios de comunicación, Gattás Báez fue cuestionado por un video difundido por Código Magenta el pasado domingo, en el cual se escucha su voz y fue publicado como parte de un documental donde se hacen diversos señalamientos como financiamiento ilegal de campañas, presunta corrupción en aduanas y tráfico de influencias para conseguir contratos públicos.

Las revelaciones de la investigación, estima Código Magenta, “representa una de las principales amenazas para el futuro electoral de Morena y al discurso anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En respuesta al cuestionamiento, Gattás Báez aclaró que el audio que se escucha en el video difundido el domingo por Código Magenta data del 29 de octubre del 2019; y tras reproducirlo desde su propio teléfono celular, mostrando donde se lo envió a Oseguera Kernion dijo; “yo el 29 de octubre del 2019 no era ni funcionario, nada más era empresario, quiero decirles que como soy la única persona que conozco en Tamaulipas que tiene transporte de camiones de diesel, con la confianza que tenía le mandé el mensaje”.

Gattás Báez atribuyó a una “guerra sucia” el que tratando de perjudicar a Morena hayan filtrado como actual dicho audio en plena campaña electoral y justo en el día en que se realizó el debate entre los candidatos a la gubernatura del estado.

Cuestionado sobre una posible “guerra sucia” incluso con participación activa por parte de mismos miembros de Morena, tras mostrar en su teléfono celular que a quien realmente mandó dicho audio fue al ahora alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernion en el 2019, Gattás Báez enfatizó; “la historia va a juzgar, si él (Oseguera) lo hizo con qué intención lo desconozco, no sé, no quiero yo especular”.

Sin embargo, dijo; “creo en el Karma, el que se porta bien bien le va, el que se porta mal mal le va, pero bueno”.

A pregunta expresa “esto se puede considerar una traición a Morena entre alcaldes del mismo partido”, Gattás Báez respondió; “me voy a reservar esa parte, la historia lo va a juzgar a Adrián”, añadió.

Cabe señalar que al terminar la entrevista el alcalde de Victoria marcó al teléfono celular de Oseguera Kernion mostrando el “cuadro” del diálogo por WhatsApp, sin embargo el Alcalde de Madero no contestó.