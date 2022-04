Goleó Kiroby

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Plantándose con autoridad en territorio ajeno y desplegando un futbol práctico y efectivo, el Deportivo Kiroby superó por marcador de cinco goles a dos al conjunto de Loma Alta en la jornada inaugural del Torneo de Campeones, que promueve la Unión de Ligas de Fut-7 que encabeza Ramiro Rangel García.

El encuentro se desarrolló el domingo justamente en el campo sintético de Loma Alta, donde los locales fueron sorprendidos casi desde el arranque por el conjunto que pertenece al torneo de la colonia Mariano Matamoros.

El conjunto visitante se presentó a la cita solamente con siete elementos, es decir, no tenía opciones de cambio, aunque ese factor no impidió que dieran un buen juego y además se llevaran el triunfo, mientras que los locales sí tenían por lo menos otros siete jugadores en la banca.

Loma Alta comenzó tocando la puerta del equipo amarillo con dos relampagueantes jugadas, pero luego los visitantes emparejaron el trámite del juego y no solo eso, empezaron a sumar goles.

Apenas habían transcurrido unos minutos desde el silbatazo inicial y Emir Martínez puso el 0-1, luego vendría el empate de los locales por medio de Emilio Rendón, pero Kiroby volvió a apretar el acelerador y con “golazos” de Juan Aguilar y Fernando Torres pusieron las cosas 1-3, para llegar así al descanso.

En el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho, pues si bien Loma Alta no dejaba de luchar y el técnico Eduardo Alejandro hizo varias modificaciones, no encontraban la llave para abrir el cerrojo visitante.

Deportivo Kiroby siguió en lo suyo y por medio de Irving Puga y Emir Martínez ponían el 1-5, aunque casi al final llegaría otro gol de Loma Alta para el 2-5 definitivo.

Será el próximo fin de semana cuando ambos equipos vuelvan a verse las caras, pero ahora en la cancha de la colonia Mariano Matamoros, avanzando el equipo que gane en el global, mientras que el derrotado quedará eliminado.