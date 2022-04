Juan Reynoso no tiene ultimátum en Cruz Azul: Ordiales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Director Deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, negó que exista un ultimátum para el entrenador Juan Reynoso, luego de los malos resultados del equipo que ha caído hasta la sexta posición de la tabla general.

Durante el anuncio de la renovación del contrato de patrocinio de la Liga MX y BBVA, el directivo comentó que tanto el estratega como los jugadores han tenido plena autonomía en el ámbito deportivo, ya que él no ha podido tener injerencia debido a que llegó cuando la temporada ya había iniciado.

“Han generado una situación mediática que no existe. No hay ultimátum y no hay nada. Yo me he mantenido siempre con mucho respeto y al margen de la situación, yo llegué a medio torneo, tuve nula participación y soy una persona que tiene muy claro lo que tenemos que hacer” señaló.

“Lo más importante era darle la autonomía que tiene Juan Reynoso y los jugadores en una situación compleja. Ellos están trabajando, están bien y esperamos que los resultados sean positivos”, dijo.

Jaime Ordiales anunció que al final de la campaña habrá un análisis del trabajo del entrenador y los jugadores, para poder planear el futuro del club.

“Acabando el torneo se tendrán que hacer evaluaciones y las tendremos que hacer. Yo hoy vengo apoyando desde donde puedo, pero relativamente yo no tengo participación en el ámbito deportivo y tiene la autonomía completa Juan y los jugadores”, apuntó.

Con información de: mediotiempo.com