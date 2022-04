Plantean padres propuestas a la SET para abatir rezago

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano /El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- La Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas ha propuesto a la Secretaría de Educación Estatal, la restructuración del programa educativo para abatir el rezago en aprendizaje que provocaron las clases en línea durante tres ciclos escolares en miles de estudiantes.

David Hernández Muñiz, consejero y representante de la asociación civil, explicó que el proyecto presentado, se basa en un cambio radical del programa, en el que durante al menos los siguientes tres o cuatro ciclos escolares, los alumnos vuelvan a repasar los conceptos básicos y generales de los tres años anteriores, en la búsqueda de fortalecer el conocimiento que no se adquirió y de que alcancen la comprensión de las diferentes materias.

“Cambiar los programas radicalmente, lo que propusimos es que de los tres cursos escolares que se vieron mermados, se tomen los conceptos más importantes y se distribuyan en los siguientes tres o cuatro ciclos escolares, como un repaso general que abarque todas las materias”.

“Lo solicitamos a la Secretaría de Educación Estatal, porque el rezago será muy difícil de recuperar y el problema será cuando pasen a otro nivel, es decir, los de primaria a secundaria y así, a lo mejor ahorita no se ve, pero al subir de nivel se mezclan de particulares y federales y es ahí donde van a sufrir los alumnos que no estén bien preparados”.

El entrevistado reconoció que serían hasta cuatro años escolares, en los que “tal vez no se va a avanzar tanto” pero advirtió que el precio de que los estudiantes no tengan los conocimientos básicos de casi tres años, será alto, ya que dijo un alumno debe de adquirir al menos el 90 por ciento de conocimiento de lo enseñado en el curso.

De acuerdo a la Unión de Padres de Familia de un cien por ciento del alumnado, es el 40 por ciento el que enfrenta un rezago educativo y un 60 por ciento comprendió al menos el 50 por ciento de los conocimientos presentados en clases en línea.

En este tenor, es preciso señalar que en el marco del regreso a clases, este lunes, la representante del Gobernador en el Sur de Tamaulipas, Magdalena Peraza Guerra, reconoció que abatir el rezago educativo tomaría hasta cuatro años, principalmente, en aquellos que no tuvieron acceso a las clases en línea y que trabajaron con la modalidad de “cuadernillo”.

Cabe recordar, que tras las vacaciones de Semana Santa, la instrucción de la Secretaría de Educación es que las escuelas operen al cien por ciento del alumnado, encaminadas a abatir ese rezago.