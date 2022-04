Reemplazó a Belinda

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (Agencias)

La cantante Paty Cantú debutó como coach en “La Voz Kids” México 2022, reality que inició el lunes por Azteca Uno y en el que se mostró genuina, real y muy empática con los niños y niñas que tienen la ilusión de formarse como intérpretes.

La cantante pidió a la audiencia y seguidores no sólo de ella, sino de María León, Mau & Ricky y Joss Favela que “se fijen en los niños y niñas que participan, y cuando llegue el momento final, voten por ellos y ellas”.

“Creo que muchas veces la gente se emociona por los coaches, pero para mí, no se trata de nosotros los coaches sino de ellos, sobre todo porque son niños y niñas que vienen por sus sueños”, expresó.

La cantautora tapatía dijo en entrevista con un medio nacional que “no será fácil abrirme de tajo, porque me conozco. Lo voy a hacer de a poco porque voy a hacer una experiencia en la que uno va a intentar darle lo aprendido a los niños y niñas”.

Como coach, Paty seleccionará a 21 concursantes que formarán parte de su equipo, para el cual buscará “esa voz que me conmueva y que haga mi silla girar. Es un tema de abrir los oídos y el corazón, porque no los ves, te los imaginas. Eso a mí me lleva a querer voces con las que conecte emocionalmente”.