Tata Martino acepta que Chicharito está en buen momento

Gerardo Martino aceptó que todo aquel jugador que atraviese por un buen momento puede todavía competir por un lugar en la Selección Mexicana y aceptó que Javier Hernández sí está cumpliendo con un nivel alto en su inicio de temporada con el Galaxy, pero lucen muy remotas las posibilidades de que le convoque.

“La realidad es que no pasa aquí nada más, pasa en todo el mundo. En la recta final (últimos meses para el Mundial) es difícil ver caras nuevas porque si no, te preguntas qué hiciste en tres años y medio. Dicho eso, cabe la posibilidad para algunos que tengan un buen momento y quiero aclarar eso, un buen momento no son tres juegos o dos goles, sino una buena temporada completa, eso es un buen momento, no de un gol o dos o tres o cuatro juegos”, dijo.

Aclarado el significado de qué era tener un buen año, el estratega fue cuestionado sobre el rendimiento de Chicharito, quien en la MLS suma cinco goles y el año pasado marcó 17 con el Galaxy de Los Ángeles, pero no ha sido tomado en cuenta.

“Está en un buen momento y lo otro se definirá cuando presentemos una lista, pero de que está en un buen momento es indudable y no se puede decir lo contrario”, expuso el Tata.

Martino no llama a CH14 al Tri desde septiembre del 2019 y quien recientemente aseveró que “será bienvenido” un nuevo llamado a la Selección.

