¿Trabajará para Azteca?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (Agencias)

Los comentarios relacionados con el rumbo que tomará la carrera del comediante Adrián Uribe tras haber decidido no renovar su exclusividad con Televisa, han tomado mayor fuerza en los últimos días debido a rumores de que se unirá a Tv Azteca.

En las últimas semanas, comenzó a circular el rumor de que Adrián será el conductor de un nuevo reality show que prepara Azteca, información que empezó a tomarse como real debido al silencio que el comediante tomó ante los rumores.

Con el objetivo de dar claridad a sus fans, el conductor desmintió esta versión durante su último encuentro con la prensa a su llegada a la Ciudad de México, después de su visita familiar a Disneylandia.“¿En qué momento me contrataron y no me di cuenta?”, replicó Uribe ante la pregunta de su nuevo trabajo.

“Dijeron que ya voy a ser el conductor de un nuevo reality show en TV Azteca. Es mentira, no tenemos ningún arreglo y obviamente, si yo tuviera algo, se los diría sin ningún problema, pero no, no hay absolutamente nada, es un chisme”, comentó y aprovechó para asegurar que de ser cierto no tendría problema en confirmarlo: “Hasta ahorita no ha habido nada, entonces estamos en stand by”.

Además, el conductor reveló que sus decisiones profesionales dependen de varios factores: “Hoy por hoy, voy a trabajar donde haya una oportunidad importante que considere que es algo bueno para mi carrera, para mi familia y nada más. No estoy cerrado a trabajar en ninguna empresa”.

A pesar de que decidió no continuar con su exclusividad en Televisa, Adrián reiteró que le tiene mucho cariño a la televisora que le dio su primera oportunidad en la pantalla chica: “Televisa siempre será para mí casa, de hecho, estoy trabajando un proyecto para Televisa Univisión, entonces yo seguiré con ellos”.