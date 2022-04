Amigas de Debanhi aseguran que no la dejaron sola

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las amigas de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa trataron de contactar al padre de la joven antes de su desaparición, aseguró el abogado de Ivonne y Sarahí.

Mencionó que las amigas no la dejaron sola y en todo el momento estuvieron al pendiente.

“Fue Debanhi quien las abandonó en la quinta”, fue lo que declaró el abogado de las jóvenes.

“No están involucradas directamente, no están como imputadas, tienen las conversaciones, todo lo que han relatado es lo que ellas vivieron, no han ocultado, no la abandonaron ni la dejaron sola, estuvieron al pendiente de ella, estuvieron hablando con el papá”, dijo.

Además, dijeron que ellas estuvieron marcando cerca de las 3:59 de la mañana a Mario Escobar, padre de Debanhi, de quien no obtuvieron respuesta.

Información de: telediario.mx