Lluvia atípica provoca colapso de estructuras en Zacatecas

La tarde del martes una lluvia atípica provocó inundaciones y el colapso de lagunas estructuras en el municipio de en Río Grande, Zacatecas.

El presidente municipal de Río Grande, Mario Córdova, informó que se vieron afectados varios inmuebles como una escuela secundaria, el techo del estacionamiento de la Policía Municipal y el desprendimiento del techo en una gasolinera.

“Ahorita lo de la secundaria No. 1, me están reportando ahorita algo también del salón ejidal, me están reportando un salón de la comunidad de Loreto, me están comunicando que en las cañadas están inundados algunos vehículos, ahorita vamos a meter maquinaria pesada, para tratar de sacarlos porque está entrando el agua a las casas”, comentó el alcalde.