Maltrato animal no se detiene: abandonan perro en techo de céntrico negocio

Diego López Bernal

Un nuevo caso de maltrato en contra de mascotas indefensas ha sido denunciado en Facebook por usuarios preocupados por la salud y el bienestar de estos animales; esta ocasión se trata de un perro dejado en el techo de un edificio en el centro de la ciudad.

El caso es el de un pastor belga que ya tiene aproximadamente dos meses en este lugar, denuncian los administradores de la página de Facebook especializada en el servicio de rescate de animales denominada “Rescatista Independiente”.

A continuación, El Diario de Ciudad Victoria te presenta el mensaje íntegro, con el fin de contribuir al rescate de esta mascota: “¡Para reportar un maltrato animal! Familias, por favor alto al abandono y maltrato… Este pastor belga está los puros huesos, ¡lo tienen en el techo de un negocio llamado Electrofoco!, aproximadamente unos dos meses en este estado”, advierte al iniciar el mensaje y continúa.

“Toda la noche ladra con desesperación en pedir ayuda, pero yo como amante de estos seres indefensos llamados perros no me es posible darle alimentos o agua, ya que se encuentra sin acceso”, lamenta el administrador de “Rescatista Independiente”.

Por último, lanza un SOS a la comunidad: “Por favor, alto al abuso, se ubica en Nueve y Diez Morelos, Zona centro, Ciudad Capital Victoria Tamaulipas, México”; asimismo, acompaña su mensaje en la red social con la correspondiente imagen del perro, tomada desde la banqueta del céntrico edificio.

Cabe mencionar que en los comentarios leídos por este medio se aprecia que los empresarios del negocio se habrían deslindado del caso, dando a entender que solo rentan en local y que el perro no es de su propiedad.

Como este caso que hoy te presentamos, dicha página de Facebook se especializa en denunciar los de maltrato animal y El Diario de Victoria los difunde con el fin de que las autoridades correspondientes dediquen los recursos necesarios para hacer valer el Reglamento de Protección de Animales Domésticos de Ciudad Victoria.

Como se recordará, diversos activista de esta Capital han venido denunciando ante este medio que dicho reglamento es letra muerta, a pesar de que documentan una y otra vez el maltrato y, en ocasiones, los casos en los que se dan asesinatos de diversas especies, como perros, gatos y otras, sin que autoridad alguna investigue y mucho menos castigue a los agresores.