Nomás que garanticen las prestaciones: SNTE

José del Carmen Perales Rodríguez

La decisión de la Federación de asumir el control de la nómina de educación de los estados, no debe poner nerviosos a los trabajadores de ese sector pues se trata de una medida que ya antes se había aplicado y solo resta esperar que no se presenten contratiempos.

José Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), comentó lo anterior y confió que se no haya afectaciones a los logros obtenidos en negociaciones anteriores con el Estado.

“Ya en otra época la nómina y el pago siempre salía de la Federación para todos los estados, hoy para nosotros mientras se garanticen el salario y las prestaciones que se logran con el Estado no tendría ningún problema que se decidiera por ese control federal de los pagos”, expuso.

Precisó que el SNTE tiene un carácter unitario nacional y podría darse la posibilidad de que una decisión en ese sentido, venga a favorecer de alguna manera a los agremiados.

“El Estado ha tenido el control de una parte de la nómina educativa en lo que corresponde a los trabajadores con plaza estatal, sin embargo en ningún momento se ha perdido la solidaridad del patrón federal”, subrayó.

Guevara Vázquez destacó la relación que ha prevalecido entre la organización sindical y la Secretaría de Educación estatal, lo que ha dado tranquilidad a los trabajadores de ese sector en cuanto al pago de sus percepciones.

“Afortunadamente en Tamaulipas los trabajadores de la educación no hemos tenido el problema como lo han tenido otras entidades, tanto la Federación como el Estado han sido puntuales en lo que corresponde a lo pagos de salario y prestaciones”, apuntó.

El dirigente magisterial comentó que hasta el momento prevalece una garantía y certeza laboral, que es una de encomiendas de la organización sindical, al mismo tiempo que destacó los pagos de prestaciones que ha hecho el Estado.

Finalmente Guevara Vázquez comentó que “para el SNTE la única prioridad es que se establezca bien la garantía del sueldo y las prestaciones que nos corresponden”.