Piden activistas a candidatos pronunciarse por protección de animales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Un pronunciamiento y postura clara sobre la problemática del abandono, maltrato y crueldad animal demandó la activista victorense Martha González a los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, ante la indolencia que han mostrado las autoridades municipales sobre esta situación que se vive en la Capital del Estado.

“Llevamos años solicitando que se aplique el Reglamento de Protección de Animales Domésticos de Ciudad Victoria, tanto a las autoridades municipales como a las estatales, porque es competencia de los dos niveles de gobierno”, señaló la defensora de las mascotas en esta Ciudad.

Recordó que ha solicitado de manera frecuente la intervención también de diputados locales y miembros del Cabildo en todas las administraciones y hasta el momento no ha obtenido respuesta positiva, a la vez que lamentó que en otras ciudades sí hay autoridades comprometidas con los animales, tanto domésticos como con la fauna silvestre.

“Lo ves recientemente en Nuevo Laredo, en donde el activista y dirigente local consiguió que se construyera el albergue para mascotas abandonadas por parte de las autoridades municipales”, recuerda la señora González a El Diario de Victoria.

Por ello, y ante el caso presentado este día de por este medio de un perro abandonado en una azotea de un negocio en el centro de la ciudad, demandó a los candidatos a la gubernatura pronunciarse sobre el problema del abandono y el maltrato de mascotas.

“Si nuestro actual Alcalde no ha hecho nada, pues que los que ahora anda pidiendo el voto que se comprometan a obligar a los alcaldes a aplicar los reglamentos, sobre todo aquí en Victoria; no es posible que no hagan nada”, insistió la activista.