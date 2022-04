Reafirmaron su romance

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (Agencias)

La pareja conformada por Karla Panini y Américo Garza ha sabido mantenerse unida a pesar de las miles de críticas y comentarios que hay en su contra, algo que han vivido desde hace años.

Por eso, la pareja decidió reafirmar su amor con un tatuaje. Y es que ya cualquier cosa que haga “la mujer más odiada de México” es noticia, como las playeras que anunció que vendería con la frase: “Te odio Karla Panini”.

La relación entre Panini y Garza ha estado en el ojo del huracán desde que Karla traicionara a su mejor amiga, la también comediante Karla Luna, quien ya falleció, y se casara con su marido. Algo que fue muy mal visto por la mayoría de los usuarios de redes sociales.

Panini decidió tatuarse las fechas de nacimiento de las hijas que Karla Luna y Américo Garza tuvieron juntos, y también eligieron una frase de amor. “This kind of certainty comes but just once in a lifetime”, que significa “Este tipo de certeza llega solo una vez en la vida”.

Con esto quieren dejar en claro que su matrimonio es más fuerte de lo que todos piensan. En el 2020 la pareja se tatuó la palabra “AIKY”, que parece ser que son las iniciales de sus nombres juntos: Américo Israel y Karla Yvette.