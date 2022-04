Recula SEP en control de nómina; no hay nada: SET

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás respecto al anuncio que hizo el martes el Gobierno federal, a través de sus redes sociales, respecto a que asumirá el control de la nómina educativa en todos los estados.

Lo anterior después de que hace unos momentos publicara por la misma vía que “el proceso de federalización está en la etapa de diagnóstico, es decir, conciliando la información con las entidades federativas”.

Asimismo precisa que “una vez revisado su impacto presupuestal, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores de la educación”.

Al respecto, Mario Gómez Monroy, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), señaló que la información difundida la noche lunes, pudo tratarse de un publicación precipitada pues nada le ha informado oficialmente la Federación al Estado.

El funcionario estatal, dio a conocer lo anterior y no descartó que en los próximos días comience a precisarse sobre esta medida, la que consideró como “estupenda” en caso de que se confirmara.

“Yo creo que respecto a esa información debe haber una confusión, no creo que fuera el sentido de las palabras del pronunciamiento que hicieron, tan es así que la SEP ya lo bajó de su página”, expuso.

Asimismo comentó que “por el momento no hay tal, sería estupendo que tomaran la nómina estatal de maestros y la pagaran en México, pero insisto yo creo que hubo una confusión por ahí”

Puntualizó Gómez Monroy que es todo lo que tienen por el momento, “estamos en eso, pidiendo a México que nos aclare y tan pronto tengamos una respuesta de inmediato lo daremos a conocer a los medios de comunicación”.