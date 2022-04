Reportan 9 casos de covid; sin defunciones

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Durante la jornada de este miércoles la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) reportó nueve casos positivos a covid-19, en tanto que no se registraron defunciones asociadas al virus, sin embargo exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Con este agregado el conteo oficial se ubicó en 147 mil 627 casos positivos acumulados, de los cuales 139 mil 578 pacientes se han recuperado y siete mil 829 fallecimientos.

La dependencia insistió a la población que a pesar de que han disminuido el número de casos, la pandemia sigue activa, por lo que reiteró su llamado a completar el esquema de vacunación o aplicarse la dosis de refuerzo, acudiendo a la unidad de salud correspondiente.

De igual forma la SST recomendó proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas, para disminuir el riesgo de complicaciones graves.

En ese sentido recordó que la forma más efectiva de cortar la cadena de transmisión e inactivar el virus SARS-CoV2, es mediante el lavado frecuente de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas en los espacios que sea requerido, por lo que insistió en atender las recomendaciones.

En ese contexto la SST recordó que este 30 de abril concluye la campaña intensiva de vacunación contra covid-19 en apoyo a la Federación.

Por lo que recordó a quienes no cuentan con ninguna dosis de la vacuna ni han completado su esquema o les falta la dosis de refuerzo, acudan a su centro de salud correspondiente, unidad hospitalaria o macropuesto para solicitarla y disminuir el riesgo de contagio o de complicaciones graves.