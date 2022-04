Yuya es la mamá del momento

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (Agencias)

La creadora de contenido conocida como Yuya, se convirtió en la imagen de la portada de la revista ELLE, algo que fue celebrado por los millones de fans de la famosa mexicana.

Y es que Yuya es ese tipo de celebridad que siempre da de qué hablar, pero para bien. Por esa razón se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que la revista que la tomó como protagonista anunciara la colaboración con la youtuber.

La joven de 29 años, que recientemente se convirtió en mamá de su primer hijo, habló sobre sus 13 años en la popular plataforma de videos, desde sus primeros videos hasta convertirse en la creadora de contenido más famosa de México.

“Siempre me ha gustado estar en movimiento, siempre he disfrutado mucho crear de una u otra manera. La idea de no quedarme quieta es lo que me motiva a seguir haciendo cosas nuevas, me hace sentir viva”, expresó.

Aunque ahora es una celebridad, Yuya siempre ha mantenido los pies en la tierra gracias a su familia: “siempre he disfrutado estar en casa, me gusta estar con mi familia y con mis amigos. Compartir momentos de calidad es algo que llevo impregnado en mi ser”, puntualizó.

Por otra parte, Yuya aseguró que ahora que es mamá de Mar, disfruta cada momento con su hijo y lo presume cada que tiene oportunidad. “Ser mamá me llena. Hay muy pocas cosas en la vida de las que siempre estuve segura y en mi lista siempre estuvo convertirme en mamá”.