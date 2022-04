AAA califa… AAA caballo

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

El mero día de San Carlos se oye el relincho de un cuaco y los gritos de un jinete, animando a su caballo: Aaa califa, aaaa caballo… De allá del Rancho de Trejo, hasta el cerro de San Carlos.

A la tierra de sus mayores regresó ayer la imagen del mítico “doctor ANAYA”.

Las reminiscencias al hermano de su abuelo BRÍGIDO y el buen recuerdo de su padre gobernador, acompañaron al candidato de Morena-PT-PVEM al gobierno de Tamaulipas.

“Los amigos de mi padre, son mis amigos, y no voy a fallarles. Se los digo mirándole a los ojos”, ofreció el doctor AMÉRICO VILLARREAL al entusiasmado pueblo sancarlense que en aplausos selló un pacto ahí.

“Señores voy a cantarles, el corrido de un caballo, que se llamaba El Califa, color alazán morado. Su dueño el doctor Anaya, Médico muy afamado”, vibraba en el ambiente, como la más famosa estampa de este histórico pueblo.

A AMÉRICO también le dio un brinquito el corazón, les confió a sus paisanos de sangre, al recuerdo del rancho del Califa y su tío Abuelo, don DÁMASO ANAYA.

“Jamás perdió una carrera, yo lo guardo en mi recuerdo, como que el penco sabía, que allí en sus patas llevaba el prestigio de su pueblo”.

e la Buena fama y aprecios de los mayores, los vecinos de San Carlos colmaron al de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas.

Él coincidió que “lo que ya no queremos son los gobiernos corruptos del PRIAN” y recordó que el Presidente patriota –AMLO- despertó nuestras conciencias, que un país mejor se puede, cambiado las leyes para proteger niñez, darle becas a los jóvenes para que se formen y se les buscan espacios para su formación para enfrentar retos que les tocará enfrentar.

“Vamos a salir adelante juntos, con cada una de las áreas de oportunidad que se nos presentan”, confió y habló de las vocaciones locales, buscando el valor agregado para que haya más dinero en las bolsas para las familias.

Llamar a las cosas por su nombre y encontrarles un mejor destino.

“Que no se ganche”, le mandó decir el alcalde morenista de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, a su par capitalino, EDUARDO “Lalo” GATTÁS, en torno del tema de los audios editados que los metieron en la vorágine de la guerra sucia.

En realidad, fueron los mismos empleados de los autores de la guerra sucia quienes pusieron en boca del edil victorense la acusación contra su compañero y amigo del sur.

“No sé. La historia lo juzgará”, respondió GATTÁS cuando le preguntaron si habría sido el mismo OSEGUERA quien habría filtrado el audio, que luego “se acomodó” para aparentar que estaba tratando negocios chuecos con los CARMONA.

“Los alcaldes se pelean y Morena se divide”, mandó decir a los lectores de un puñado de facebookeros el PAN, que ya no sabe cómo treparse a la competencia electoral, cada vez más rezagado en el ánimo de los tamaulipecos.

No fue una conferencia de prensa, sino una entrevista callejera la que le habían hecho a GATTÁS, preguntándole por “la revelación de sus pláticas con los huachicoleros”, a quienes nunca se probó en autos esos “oficios”.

¿Quieren saber con quién fue el mensaje de voz, no una plática como se publicó?, preguntó el del centro a los reporteros y fue así como mostró su celular para despejar dudas.

En la aclaración de la aclaración, hecha por OSEGUERA, se ganchó con la doble manipulación de los “pistoleros” del PAN, dando por cierto que GATTÁS lo señaló de haber filtrado el audio.

Además, cantó un “mea culpa”, diciendo que el teléfono de su amigo victorense pudo ser hackeado, como el suyo lo ha sido, incluidas sus cuentas de redes sociales.

Pues claro, es probable que el de Victoria puede ser víctima del espionaje telefónico, pero quien seguro ya lo ha sido es precisamente el de Madero, según sus propias declaraciones de ayer.

¿Alguna duda de dónde pudo salir el audio?, pero lo que es más, obviamente lo más seguro es que la mala fe, malas artes, puercas estrategias, no corresponden ni a LALO ni a ADRIÁN.

“No se ganchen”, se repetirá en el eco de la voz del sureño, para que él mismo la atienda y tome nota su amigo del centro, además del resto de los actores preponderantes de la jornada eleccionaria.

En ese caso, había un registro telefónico para aclarar paradas, pero el rosario de infundios y denostaciones a los que puede recurrir la contra, para suplir el desprecio ciudadano, se antoja interminable.

Claro, el grueso de los tamaulipecos ya los conoce y no le han hecho el mayor caso; con lo del audio de los “editores” regios al servicio de aquellos, acabará de caer la credibilidad en esos instrumentos de la campaña negra.

Ayer a Reynosa se trajo el dirigente nacional panista, MARKO CORTÉS, a una veintena de dirigentes estatales del partido “para apoyar” la campaña del candidato a la gubernatura.

Pidió a los reporteros que pongan en todos los medios de comunicación que su candidato tiene con qué, sabe hacerlo y va a ganar; lo declaró ganador del debate y reiteró la proclama de que “caballo que alcanza gana”.

El candidato les dijo que tendrá la experiencia, carácter, sensibilidad, para abordar los temas que la sociedad ha estado demandando.

“Hablando claro, de frente, como son las cosas, sin discursos rebuscados, la sociedad necesita soluciones, soy muy práctico, directo y eso puede ser lo que necesita el estado”, dijo, para ponerlo al servicio de los tamaulipecos.

Al tiempo que los panistas venidos de fuera arropaban al candidato tamaulipeco, allá en Reynosa, también el flamante Presidente del Consejo Estatal morenista JAIME MORENO GARZA y “el jurídico” MAURO DE LA FUENTE ARPAIS, dictaban conferencia de prensa.

Igual que su madrina, la exalcaldesa, salieron a decir que ya va muy avanzada la campaña “y no los ha llamado el candidato” para ponerse a trabajar; por eso ellos nada más están convocado a los ciudadanos a que voten, pero no por alguien en particular.

Ya con eso, por lo menos, los reynosenses quedan liberados de que si votan por Morena y el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, aquellos no van a poder andar diciendo que fueron ellos quienes los arrimaron a las urnas.

A las bodegas del IETAM en Victoria Capital, ayer llegaron las listas nominales definitivas que contienen la relación de ciudadanos con credencial que podrán votar el próximo cinco de junio.

El INE así cumplió ayer con ese compromiso para con la elección local tamaulipeca.

Son, finalmente, dos millones 737 mil 311 tamaulipecos con credencial vigente los electores potenciales, quienes representan el 99.9 por ciento del padrón, cobertura en la que destaca Tamaulipas en el concierto nacional.