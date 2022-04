‘Chamaquearon a Gattás’: Oseguera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Azahel Jaramillo H.-

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, negó haber soltado un audio donde se oye al alcalde Lalo Gattás charlando, negociando traslado de combustible, con el fallecido huachicolero Sergio Carmona.

“Al alcalde Lalo Gattas lo chamaquearon o le hackearon su teléfono”, expresó el Alcalde de Madero, quien también pertenece a Morena.

El edil del sur responde así a lo denunciado por Gattás Y añade: “Es totalmente falso lo que está diciendo, que yo solté una información, un audio de mi teléfono. Yo creo que me debió haber hablado primero a mí antes de decir cosas que no son ciertas en una conferencia de prensa. Yo a él sí lo considero un amigo”.

Y cuenta: Yo lo conozco a él desde 2017. Hace poco estuve con él en Ciudad Victoria. Estuve platicando con él y su distinguida esposa. Por cierto, muy amables se portaron en Ciudad Victoria”.

“Yo a él le recomiendo que no se deje enganchar, que no se enganche tan fácil. Estamos en un proceso electoral. Seguramente él me manda un audio y yo lo mando divulgar. Sería muy obvio. Digo, sonso no soy, ni tarugo estoy. ¿Y yo que gano con hacerle eso a él? No gano nada. No tenemos rivalidad alguna”.

Y a los reporteros de Tampico y Madero les dijo: “Aquí lo extraño es que no me haya hablado a mí primero, antes de dar la conferencia de prensa y haciendo ya señalamientos, acusaciones, que nos va a demandar. ¿De qué va a demandar?”

Que no se enganche, y todavía enseñando mi teléfono. Lo chamaquearon. Que por favor no se enganche”.

Y expresó: “Yo a Gattás no le he hecho nada, yo soy de las personas que piensan que los platos sucios se lavan en casa”.

Cuestionado sobre si se trata de una cortina de humo ante la problemática que vive Ciudad Victoria, Oseguera Kernion señaló: “Yo no me quiero meter, es un asunto que él tiene que resolver y lo va a resolver”.

Sin embargo, le pidió a pensar con la cabeza fría y el corazón, “entiendo que va entrando, tiene siete meses y cuando uno entra a estos puestos, uno está expuesto a la crítica”.

Por último, dijo que ya lo han señalado y criticado y siempre se queda callado, “pero si es fuego amigo, no me voy a dejar”.

Respecto al celular que trae Lalo Gattás, hace cosa de un mes en que estuve en reunión con el Alcalde, un conocedor, presente en el lugar me dijo que ese cel vale, fácil 90 mil pesos.

¿A quién perjudica un pleito y una demanda del alcalde morenista de Victoria contra el alcalde morenista de Madero? Para empezar a Morena y al proyecto que la 4T tiene para Tamaulipas, que es lograr el triunfo de Américo Villarreal.

Lo cierto es que circula ya la versión de que gane Américo o gane Truko, Gattás dejará en corto de ser Alcalde de Victoria. Salió al aire. NOS VEMOS.