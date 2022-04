Desheredó a Frida Sofía

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (Agencias)

La cantante mexicana Alejandra Guzmán presuntamente desheredó a su hija Frida Sofía. Esto luego de varios meses en peleas, acusaciones y el no apoyo de la rockera a su hija, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso cuando era una niña.

Fue en el programa “La Mesa Caliente” en donde se presentaron unos audios en donde se escucha decir a Guzmán a quién le dejaría sus propiedades; de acuerdo con los audios, los departamentos de la cantante serían para su sobrino Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a él, me vale… Entonces también me gustaría hacerlo”, expresa la famosa.

Asimismo, presuntamente Alejandra Guzmán sólo le habría dejado el departamento en el que vive actualmente Frida. Según se menciona en el audio, presuntamente no está en sus deseos ver a su hija de nuevo: “Que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga”.

Desde hace años, la rockera y su hija Frida Sofía no se llevan bien, pues entre acusaciones, la más grave fue la que involucra a Enrique Guzmán. Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso y su madre no le dio su apoyo y respaldó a Enrique.