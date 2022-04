Itatí Cantoral se tatúa el nombre de Debanhi Escobar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La famosa actriz Itatí Cantoral se sumó a la lista de famosos que lamentaron la desaparición y muerte de Debanhi Escobar. Condenó que la violencia contra las mujeres siga reinando en nuestro país y adelantó que piensa llevar en su piel el nombre de Debanhi en lo que resta del mes.

Debido a ello y como recordatorio de que seguirá en la lucha de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Frente a varios medios de comunicación, Itatí Cantoral se mostró conmovida por lo ocurrido en el caso de Debanhi Escobar.

La actriz, con el nombre de la joven pintado en una mano, comentó que aunque ella nunca se ha sentido insegura, no puede ser ajena a lo que se vive en el país.

Dijo que en su casa hay luto y rezos para Debanhi Escobar: “Gracias a Dios nunca me había sentido insegura, pero no puedo ser ajena de los demás, porque entonces dejo de existir. Y aunque no tenía el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia”, agregó Itatí Cantoral.

En este sentido, Itatí resaltó que aunque ella no puede experimentar lo que se siente en estos casos, ella empatiza con las emociones de la madre, padre y amigos de Debanhi.

Cantoral dijo que se escribiría el nombre de la joven en lo que resta del mes, pues desea recordar cuál es su lucha. “Me lo voy a poner durante todo el mes (nombre Debanhi) porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste”, concluyó.

