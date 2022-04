Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Nadie le puede regatear el mérito al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de haber pacificado a Tamaulipas.

¿Cómo le hizo? Nadie sabe. Lo cierto es que quedaron en el pasado los días aquellos de narcobalaceras, de masacres de familias enteras, de secuestros, de robos masivos de vehículos, y toda una gama de delitos que nos mantuvieron sumidos, a los tamaulipecos, en una pesadilla eterna.

Efectivamente, como repite con insistencia el discurso oficial, hoy Tamaulipas es de los estados más seguros del país. En el 2016, cuando inició el gobierno panista, era el tercer estado más inseguro del país. Hoy es el tercero, pero más seguro.

Las cifras de homicidios y secuestros son las más bajas del país y de la historia del estado.

Sin embargo, hay un “prietito en el arroz”: Tamaulipas sigue convertida en la entidad con más personas desaparecidas.

La Red de Desaparecidos de Tamaulipas, que encabeza Josefina de León, tiene cifras aterradoras: durante la actual administración estatal, hasta marzo pasado, sumaban cuatro mil 15 personas desaparecidas.

A ese ritmo, en septiembre próximo, cuando concluya el ejercicio de gobierno de Cabeza de Vaca, la cifra habrá superado los cinco mil 47 desaparecidos que registró la anterior administración estatal.

El tema es preocupante. Lo es por la cantidad de personas desaparecidas, pero también por las que siguen desapareciendo.

Ayer hablé al respecto con Josefina de León. Es una de las activistas más comprometidas con la causa. Ella misma vivió en carne propia el drama de tener un familiar desaparecido.

Entre las tantas cosas que me platicó, me habló de la ausencia de una real estrategia gubernamental para hacer una tarea de búsqueda de quienes han desaparecido a manos de la delincuencia.

Porque ese es otro tema: hay quienes se ausentan voluntariamente de su domicilio y de su círculo familiar, pero hay muchos más que son víctimas de la delincuencia.

De León es dura contra los gobiernos: son ineficientes, dice.

“Ahora sí que las policías solamente vienen a recoger lo que queda en la fiesta. Es decir, vienen a buscar a personas que desaparecieron por la inseguridad pública”, indicó.

El problema es mayor, señala, porque no hay resultados en la búsqueda.

“Donde tienen algo de resultados es en la búsqueda de mujeres desaparecidas de forma voluntaria, pero cuando se trata de desapariciones forzadas el resultado es bajísimo, casi cero”, refirió.

La activista no es la única que denuncia ineptitud del gobierno, y en particular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la instancia dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Prácticamente es una queja unánime de todos los colectivos sociales. Se duelen que la Fiscalía simule la tarea de búsqueda, y que para justificar su ineficiencia utiliza cifras de localizaciones de personas desaparecidas voluntariamente, cuyos casos no tienen vínculo con la delincuencia.

Sin embargo, me parece que hay algo mucho más grave que esa ineficiencia de la que se quejan las víctimas: es más preocupante que se sigan perdiendo personas en esas cantidades tan alarmantes.

Ahí es donde ha fallado mayormente el gobierno. Por insisto: qué bueno que ya no haya tantos asesinatos ni secuestros: Que casi no ocurran narcobalaceras, ni asaltos carreteros, pero qué malo que los tamaulipecos sigamos teniendo miedo. Es un miedo más arraigado en quienes somos padres de mujercitas.

Esperemos que pronto haya resultados en ese asunto. Nos daría mucho gusto reconocerle ese merito al gobierno cabecista. Si no lo logra, será un factor que opacará a su administración. No podrá evitar pasar a la historia como el gobierno donde hubo más desaparecidos.

ASI ANDAN LAS COSAS.

