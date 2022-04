Revela papá de Debanhi que ha recibido amenazas de muerte

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Previo a ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, joven encontrada sin vida el pasado 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, reveló que ha recibido amenazas de muerte.

En entrevista, el papá de Debanhi dijo desconocer de dónde provienen dichas amenazas pero aseguró no tener miedo a las mismas, pues adelantó que si lo tienen que matar para dar con la verdad del fallecimiento de su hija, lo tendrá que afrontar.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea. No tengo miedo”, sostuvo.

Sobre a qué obedecía su visita a la Fiscalía de Feminicidios, Mario Escobar comentó que fue para recoger unos documentos y también para hacerle saber a la autoridad del peritaje privado que hicieron a su hija.

“Venimos a recoger unos documentos, esperamos que los tengan y posteriormente saliendo a ver qué es lo que encuentro, qué es lo que me dicen, les daré muchos detalles.

“Es lo que voy a checar (el peritaje privado), en su momento lo entregaré con mis abogados, con la gente que corresponda, con los antropólogos, con los especialistas en la materia, y bueno, ya sabrán los detalles”, apuntó.

Fue al filo de las 13:00 horas cuando el papá de Debanhi llegó a las instancias de la Fiscalía de Feminicidios.