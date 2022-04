Taxista pide una disculpa pública al papá de Debanhi Escobar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan David Cuellar, el conductor de taxi por aplicación que vio por última vez a Debanhi Susuana Escobar Bazaldúa, luego que ella abordó el auto tras salir de una fiesta en una quinta de Escobedo, dijo que él busca limpiar su nombre y pidió al padre de la joven una disculpa pública.

El joven señaló que no tiene intensión de interponer demanda contra el padre de la joven, don Mario Escobar, quien lo acusó de haber tocado los pechos a su hija.

“Mi única intención es limpiar mi nombre, no veo más allá… A mí me gustaría que el señor simplemente se disculpara públicamente así como me acusó, ya todo se lo dejo a Dios”, dijo en entrevista en Telediario Radio.

Agregó que debido a la investigación, su cuenta como taxista por aplicación de Didi, empresa con la que tenía un año trabajando, fue bloqueada y no puede laborar en ninguna otra plataforma.

“Me bloquearon la cuenta por las investigaciones, era mi único ingreso, en estos momentos estoy batallando mucho con los gastos de la casa, tuve que contratar al abogado para asesorarme legalmente, ya que es una acusación grave la que el señor hizo”, señaló.

▶ Juan, el chofer que llevó a Debanhi, pidió que el padre de la joven le ofrezca una disculpa pública ya que asegura, no tocó a Debanhi y las acusaciones en su contra lo están afectando en su vida familiar y laboral.



📺 #TelediarioDel6 con @DanyMartin91 y @sandragonzalezc pic.twitter.com/f5EPmbUPfG — @telediariomty (@telediariomty) April 28, 2022

Información de: telediario.mx