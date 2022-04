Úrsula se sale por la tangente”: García Aguiar.

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Con su denuncia por violencia política por razón de género, la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, se sale por la tangente.

y además intenta crear una cortina de humo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado comprobó que es su voz la que se escucha en un audio en el que presuntamente solicita moches a un proveedor, afirmó Félix Fernando García Aguiar.

“Ella es libre de generar cualquier acción legal de algo de que se sienta agraviada. Sin embargo creo que es una forma de salirse por la tangente, porque finalmente la Fiscalía General de Justicia dice que es su voz la del audio” señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Dijo que Salazar Mojica está generando una cortina de humo para distraer la atención de la sociedad en temas importantes.

“Además, no entiendo el sentido de su denuncia porque las declaraciones de los diputados son inviolables, y se han hecho a raíz de un boletín de la Fiscalía en la que informa que es su voz la del audio” indicó.

El diputado panista lamentó los hechos que se le imputan a Salazar “porque resulta triste, lamentable, que se cae la narrativa de no mentir, no robar y no traicionar”.

“No podemos andar con tarugadas y tibiezas” mencionó.

Sobre un eventual desafuero de la también coordinadora de la bancada de Morena, dijo que compete a la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitarlo.

“Nosotros no podemos presionar a la fiscalía. Es esa instancia la competente para solicitar el desafuero” indicó.

Recordó que Salazar Mojica aseguró inicialmente que no era su voz la del audio, pero ahora un peritaje señala lo contrario.

“Por eso ese tipo de cortinas de humo. La diputada trata de victimizarse” reiteró.

Las declaraciones de García Aguiar se dieron luego de que, la sobrina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la prensa para leer un comunicado, en el que informa haber presentado una denuncia, ante el Ietam, en contra un senador del PAN y varios diputados locales del PAN, por ejercer violencia política en razón de género, en su contra.

La legisladora de Morena, anunció también haber solicitado medidas de protección por parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, por temer por su vida y la de su familia.