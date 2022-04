Asegura AMLO no se dará por vencido en construcción del Tren Maya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que su Gobierno no se dará por vencido ante los amparos que impiden la construcción del Tren Maya, considerada una de las obras prioritarias de la Cuarta Transformación.

Así lo expresó el mandatario durante la conferencia matutina llevada a cabo en el estado de Quintana Roo, donde expuso que dichos amparos son financiados por organizaciones contrarias a su Administración, e incluso por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios, ya todos dieron su anuencia, son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios, otras incluso financiadas por el Gobierno de Estados Unidos, un poco lo que pasó con el Aeropuerto Felipe Ángeles”, declaró.

“No de los dueños de la tierra, ni de los habitantes de los pueblos, sino de organizaciones que quisieran que nos fuera mal, del bloque conservador, reaccionario. pero nosotros ya es sabido que somos perseverantes, no nos rendimos a la primera, además ya los conocemos”, afirmó

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que intereses económicos impiden la construcción 5 del Tren Maya, sobre todo en la parte del Tramo 5, donde refirió que la oposición e la obra viene de intereses económicos que financian campañas con artistas.

“Todo el derecho de vía lo tenemos ¿pero por qué aquí? Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren maya, no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí donde hay más dinero para decirlo con claridad, y lo que no suena lógico suena metálico, sin embargo, vamos avanzando y vamos a continuar haciéndole”, dijo.

“Se les ha preguntado a la gente y los campesinos y no hemos tenido oposición, se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente, y no hay oposición. También ando buscando la explicación, desde luego es el dinero”, puntualizó.

López Obrador aseveró que de los dos mil 500 kilómetros que componen la obra, solo en 100 kilómetros han habido problemas, aunque no precisamente con los dueños de las tierras, que con los campesinos.

Agradeció el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste porque han tenido una actitud generosa, muy fraterna, y por darle su confianza.

“Aquí donde son de las zonas más delicadas porque hay muchos cenotes y ríos submarinos, los ejidatarios han ayudado para que se construya el Tren sin afectar cenotes en una actitud ejemplar, que no voy a dejar de reconocerles, porque les va a beneficiar el Tren, y además están a favor de la transformación del país y nos tiene confianza”, aseguró

Con información de: lopezdoriga.com