Debanhi no murió por ahogamiento: Fiscalía

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

MONTERREY, NL, abril 28 (Agencias)

El miércoles, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León presentó nuevos videos en torno a la investigación del caso de la desaparición de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado jueves 21 de abril, mientras que se dio a conocer también que la joven no murió por ahogamiento en la cisterna.

En conferencia de prensa, la Fiscalía reveló una serie de grabaciones obtenidos de las cámaras de seguridad de la empresa de transportes Alcosa y del Motel Nueva Castilla, en donde, en un primer momento se observa a la joven cruzando la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, mientras camina de prisa.

Se especula que Debanhi acudió al lugar en busca de ayuda, sin embargo, al no obtenerla, se dirige al motel, que era el punto iluminado más cercano.

Ahí, las cámaras de seguridad del restaurante abandonado del lugar muestran a la joven en una de las puertas de cristal, por donde pasa corriendo a las 4:35 de la madrugada.

Minutos después, la cámara de la recepción la capta también corriendo, para después aparecer nuevamente por las cámaras del restaurante, donde alrededor de las 4:38 horas su imagen se pierde en la barda perimetral del motel.

Veinte minutos después, Debanhi vuelve a aparecer sola corriendo pegada a la barda, donde a pocos metros se ubican las cisternas donde apareció su cuerpo 13 días después.

Debanhi no vuelve a aparecer, son las últimas imágenes de la joven, en tanto, el Servicio Médico Forense de Nuevo León (Semefo) precisó que la autopsia permitió conocer que la joven no murió por el golpe que recibió en la cabeza ni por ahogamiento, también subrayó que no hubo abuso sexual contra la joven.