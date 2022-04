Marcelo Flores marca gol con Arsenal Sub-23 ante Leeds

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de vivir una semana polémica en Selección Mexicana, el delantero juvenil Marcelo Flores volvió a responder con el Arsenal Sub-23 al marcar en su duelo ante el Leeds United.

Fue al minuto 32 que el seleccionado mexicano apareció para mandar al fondo de la portería un rebote concedido por el guardameta neerlandés Dani van den Heuvel.

Marcelo Flores regresó a la actividad con su club tras participar en el empate entre México y Guatemala, partido de preparación en el que compartió con otros futbolistas que buscan ganarse un sitio rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, su estancia en el combinado tricolor no fue del todo dulce, pues en una entrevista con TUDN causó controversia al afirmar que se decantaría por México siempre y cuando el Tata Martino lo incluya en la lista final para el Mundial de Qatar.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar”, señaló el futbolista del Arsenal y agregó que su padre no lo presiona para que juegue con México: “No me dice mucho para decidir dónde quiero, ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión”, dijo el joven de 18 años.