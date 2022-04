Niño sufre quemaduras al ser atacado por otro menor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Connecticut, Estados Unidos, un niño de seis años fue hospitalizado después de sufrir graves quemaduras en su cara y una pierna, esto después de que, supuestamente, fuera atacado por otro niño con una pelota encendida con fuego. Esta es la historia.

Algunos medios dieron a conocer que el incidente, en el que se vio afectado el menor Dominick Krankall, sucedió el pasado domingo 24 de abril. Según lo establecido por el sitio ABC-7 NY, Dominick se encontraba jugando en el patio trasero con los hijos de 8 y 11 años de la familia propietaria de la casa donde alquilan los padres del niño de 6 años.

“Mi hijo de 6 años me miró y me dijo: ‘Papá, echó gasolina en una pelota y me lo tiró directamente a la cara’”, dijo el padre de Dominick, Aaron Krankall, quien acusa de acoso al niño de 8 años.

La mamá de los niños señalados, Laura Giacobbe, negó que alguno de sus hijos hayan agredido a Dominick y aseguró que los nños estaban a cargo de María Rua, madre de Dominick. “(…) Si su hijo está siendo acosado, ¿dejaría a su hijo fuera con alguien que está siendo acosado? Esa es la cuestión”, mencionó Giacobbe.

Rua mencionó que Dominick ha sido acusado por el otro niño desde hace un año atrás y aseguró:

“Ese día, lanzaron a propósito a la cara de mi hijo una pelota con gasolina a la que prendieron fuego. Le llamaron por su nombre para que se diera la vuelta. Se la lanzaron a Dominick y lo dejaron solo fuera para que muriera”.

El padre de Dominick también señaló que un mes atrás, a causa de un empujón por parte del mismo niño, su hijo sufrió una conmoción cerebral. “Esto ha seguido y seguido, estoy tan harto […] Necesito justicia para mi hijo”, dijo.

En cuantro al incidente de ese domingo, una cámara de seguridad que da a ese patio trasero captó parte de lo ocurrido, por lo que la policía lo está revisando como parte de la investigación.

María Rua aseguró que su hijo Dominick sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y una de sus piernas. “Le oí gritar: ‘mamá ayúdame, me han prendido fuego’”.

Desafortunadamente el rostro del menor aumentó su tamaño al doble. “Está hinchado con ampollas. Ya no se pueden ver sus hermosos ojos”, dijo la madre.

La mamá mencionó que su hijo podría recuperarse por completo, aunque quedará con una cicatriz mínima.

En GoFundMe se abrió una campaña de recaudación de fondos para tratar de ayudar a la familia de Dominick a que se mude a otra zona más segura y así evitar que el supuesto acoso se mantenga en contra del niño.

