Hoy sólo 6 casos de covid; sin defunciones

José del Carmen Perales Rodríguez

Este viernes se confirmaron por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), seis nuevos casos de covid-19 que es causada por el virus SARS-CoV2, en tanto que no se reportaron fallecimientos asociados con complicaciones causadas esta enfermedad

Al mismo tiempo la dependencia hizo este una última llamada urgente a la población mayor de 18 años de edad, que no cuenta con su esquema completo de vacunación contra covid-19 o la dosis de refuerzo para que acudan a su centro de salud, clínica del IMSS o Issste para solicitarla y protegerse contra complicaciones graves del virus.

Se dio a conocer que solamente dos municipios, Madero y Tampico, reportaron tres contagios cada uno, mientras que Soto la Marina de ubicó en color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, uniéndose a Río Bravo y El Mante.

En lo que se refiere a la estadística estatal, se informa que el acumulado de casos positivos llegó 147 mil 548, de los que 139 mil 596 pacientes se han recuperado y siete mil 829 fallecieron en poco más de dos años de pandemia.

La SST reiteró su exhorto a reforzar las medidas de seguridad sanitaria para seguir avanzando hacia la nueva realidad y la convivencia segura, así como pidió no dejar pasar la campaña masiva de vacunación que concluye este sábado 30 de abril.