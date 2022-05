Mujeres se pronuncian por Arturo Diez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Reynosa, Tam.- En el marco de la reunión para escuchar propuestas del comercio organizado afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Turismo en Reynosa, donde el invitado fue el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez, las mujeres fueron las que se pronunciaron.

En el tema de seguridad, la señora Juany Mejía, locataria del Mercado Guadalupano, manifestó, “Quiero proponerle que regrese la delegación de seguridad pública, ya que yo he sido víctima víctima robo y vivo para contarlo”.

Mientras que Bertha Ruvalcaba Montemayor, le dijo que quiere creer en él y que, así como ella, espera que los reynosenses también lo hagan, porque está de acuerdo con sus propuestas, que van encaminadas a traer mejores beneficios a los tamaulipecos, “vamos a empezar de cero y votar por Diez”, expresó.

Ma. de la Luz Flores Pedraza, vicepresidenta de CANACO, le aseguró al candidato de MC, “así como usted le cayó bien a esos inversionistas que usted trajo, usted también me cayó bien, parece que trae muy buenas ideas, me encanto eso de que las mujeres vamos a ser sus consentidas, las ganas de trabajo que se le ven.

No le dejemos todo al gobierno, necesitamos hacer equipo entre todos porque lo que necesitamos es gente que de verdad quiera, no acarreados y tampoco que en campaña me tomo foto con todo mundo, no confío mucho en los políticos, pero quiero creer en un Arturo Diez que va a cumplir lo que está prometiendo”, finalizó.