¿Reformas o berrinches?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

La denominada “semana loca”, que comprende (no en todas las escuelas) una semana de actividades divertidas o dinámicas para los festejos del Día del Niño, parece que también tuvo impacto en otros aspectos de la vida magisterial.

Se supone que la indicación de la autoridad educativa era que, al regreso de las vacaciones de Semana Santa, la totalidad de alumnos volvieran a las escuelas al cien por ciento. Algunas no lo han hecho y nadie sabe por qué. Podríamos denominarle Autonomía de Trabajo. La decisión es de los directores.

Una parte de las locuras de esta semana fue el análisis de varios temas que se han ido sometiendo a votación en el Congreso para las reformas de distintas leyes, donde los grupos políticos se han emberrinchado en tener la razón (a favor o en contra). Así como los peinados locos, los jalones de greñas no se hicieron esperar. Unos se disfrazaron de defensores de la patria y otros de revolucionarios, algunos (como en las escuelas) no sabemos de qué era el disfraz.

Muchas de las acciones de nuestros diputados en estas semanas han estado llenas de apariencias, no tienen idea de lo que pelean, pero ellos lo hacen de todos modos y los peores son los que ciegamente creen tener la razón (que feos se ven tratando de defender lo indefendible); al igual que los pijamas de nuestros niños y de uno que otro maestro. Ni modo que digan que no tienen idea del tema en cuestión, ni modo que los niños vayan en bóxer y la playera del papá. En fin, la hipocresía.

Por la parte magisterial, la SEP anunció (aún no de manera oficial) que el marco curricular para la educación básica 2022 contemplará seis fases, desde inicial hasta secundaria. Obviamente, no nos han dicho a partir de cuándo ni las implicaciones que esto tendrá, pero esperemos que los cambios a los programas de educación salgan antes del cierre del Gobierno federal.

Honestamente no podemos seguir esperando una reforma educativa que incluya en el mismo canal todos los aspectos (planes y programas, libros de texto, leyes, orientaciones, y demás ocurrencias). Vamos por partes y seguimos culpando a la reforma de Peña Nieto, cuando la verdad es que esta ya debería haber quedado en el olvido.

Cambiar las cosas por cambiarlas es un berrinche. ¿Cuántos más de esos tenemos que soportar?

Lo de las fases no es nuevo, ya con anterioridad se les ha denominado ciclos o niveles; ya desde el 2017 se dividía por etapas (cuatro) y consideraba de inicial a secundaria. Un poquito de comprensión de lectura no nos caería nada mal. La relación entre los grados educativos no es una idea mala, al contrario sin embargo, nunca se ha podido llevar a cabo del todo. Pero como dicen los niños, esta semana “qué buena fiesta traemos”, criticando un programa que ni siquiera se ha publicado y menos ha llegado a la base. ¡Qué novedad!

Otra historia loca de la semana es que los diputados autorizaron que sea decisión del docente afiliarse o no al SNTE (recordemos que el descuento de cuotas sindicales y afiliación llega en el primer cheque, incluso antes que el del Issste, ya lo habíamos platicado); la realidad es que esa iniciativa “aprobada” aún tiene que ser aprobada por los senadores; sindicalistas, por favor no se rasguen las vestiduras. Los apartidistas seguimos viendo solo malos manejos y ganas de dividir.

La semana loca terminó y no con el festejo del Día del Niño, sino con el CTE.

La Subsecretaria de Educación Básica plantea retos para el sistema educativo, un enfoque centrado en la equidad y la inclusión (tampoco es nuevo). La política educativa recalca una propuesta que busca centrar las bases para la recuperación del sistema educativo post pandemia.

¿Apenas? Creo que necesitamos meterle turbo, porque ya viene el cambio de gobierno, de sección y hasta de acuerdos internacionales (aunque estemos en contra del neoliberalismo).

La parte más importante es la colaboración y sin duda esto se aprende a través del ejercicio continuo. Los componentes de esta política educativa son cinco y sinceramente no hay nada nuevo bajo el sol.