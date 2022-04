Relatos de fin de semana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

El miedo a las alturas.

Sí, desde pequeño me dan miedo las alturas.

Si me subo a un avión o estoy en una ventana, no pasa nada, hasta lo disfruto.

Sin embargo, si no hay una barrera de protección me da pánico.

Hace unos años, debido a una depresión acudí a una terapia psicológica. Siempre es bueno atenderse, estar sano mentalmente, es fundamental.

Dentro de la terapia salió a colación mi miedo a las alturas.

¿Por qué se dio?

Cuando tenía tres años, vivía en la Ciudad de México, y mis papás planearon unas vacaciones a Tamaulipas. Concretamente a Santa Engracia en donde mi padre tenía familiares y la pasábamos muy bien.

Mi papá era un gran deportista y la natación fue una de las disciplinas que más le apasionó. Así que ir al río, no solo era parte de los paseos, sino que una obligación.

En aquel verano de 1977, ir al río fue un martirio para mí, puesto que no sabía nadar y, en ese entonces, yo lo veía inmenso. No me pude meter más allá de los pies durante todas esas vacaciones.

De regreso a casa, mi mamá decidió meternos a mis hermanas y a mí a clases de natación para que. en las siguientes vacaciones a Santa Engracia pudiéramos disfrutar del río.

Fuimos a un centro deportivo de la Presidencia de la República, institución en la que trabajaba mi papá. Se aprovechó esa prestación.

Había dos profesores. Los recuerdo perfectamente: Poncho y Jorge.

El primero era una persona muy paciente, muy bueno, cero regaños. Todos los padres de familia acudían con él.

El maestro Jorge era muy exigente, gritón y “malvado”. No tenía alumnos.

Mi mamá optó por éste último, bajo el argumento de que prácticamente tendríamos un maestro particular.

Como cualquier niño de tres años, la clase me dio miedo y lloré. El profe Jorge fiel a su estilo, me subió al trampolín de tres metros y me dijo que si seguía llorando me arrojaría a la alberca. Yo veía que caería en un abismo, situación que provocó que mi llanto no solo no cesara, sino que también aumentara de tono.

Me aventó. Enseguida se echó él y me sacó del fondo.

“¿Vas a seguir llorando?” me volvió a preguntar.

La respuesta fue un grito y más llanto.

Y me volvió a echar.

Fueron varias clases así, hasta que dejé de llorar.

Aprendí a nadar. Y créanlo, no es por presumir, pero soy un excelente nadador y no hay lugar que no haya nadado. He competido y nunca he estado fuera de los tres primeros lugares.

Las vacaciones en el río de Santa Engracia son un recuerdo hermoso que guardo de la infancia y parte de la adolescencia.

Al profe Jorge lo recuerdo con mucho cariño, respeto y admiración.

Gracias a él, la alberca y yo somos uno mismo.

Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, resultó que esos aventones del trampolín, que no fueron pocos, son el motivo de ese miedo a las alturas.

Las terapias sirvieron, aunque le sigo teniendo mucho respeto a estar sin protección más de cinco metros del piso.

