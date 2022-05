Karla Souza debuta cantando con temas de Hombres G

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Luego de su paso por el musical Avenida Q, que realizó en 2008, Karla Souza no había vuelto a cantar en un escenario hasta que se sumó a Voy a pasármelo bien, cinta que recién filmó en España junto a Dani Rovira y en el que la música de los Hombres G tendrá un peso relevante en la historia.

“Es la primera vez que canto en cine. El director David Serrano ya tenía todo muy bien montado y me mandó la canción, Dos imanes, desde hace mucho y la pude practicar. Se la mandaba por Zoom, por notas de voz, por Whats y así me preparé porque llegué con cuatro días antes de que empezara a filmar”, contó Karla Souza en una entrevista.

Souza viajó a España para sumarse a este filme en el que compartirá créditos con Dani Rovira y en el que le dará vida a Layla, una directora de cine ganadora de un Oscar, que regresa a su pueblo y se reencuentra con su amigo de la infancia con quien escuchaba las canciones de los Hombres G.

“Es un proyecto nostálgico y me esperaron hasta que yo pude, para rodar mis partes. Ellos ya tenían la parte de los niños filmada y me mostraron lo que llevaban, así que me di una idea del tono”, relató.

Esta producción que se estrenará en España en agosto y después estará disponible en Amazon Prime Video.

La protagonista de Nosotros los Nobles también platicó que compartió set con el actor estadunidense Jamie Foxx en Day Shift, cinta que también él produce.

“Es una comedia de acción de vampiros que sale en agosto por Netflix y en él soy la villana, me tocó pelear con él en pantalla. Seré una vampira, soy la mala de la historia, ya que él es un caza vampiros y mató a alguien de mi clan. Trabajar con él fue espectacular, es un actor sumamente generoso y lo comparo con la energía de Omar Chaparro, que llegan con toda la vitalidad para crear, de venir con la onda de todo el mundo, que buscan que todos la pasemos bien bien y hasta cuentan chistes”, contó la actriz.

