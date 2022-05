AMLO pidió a Biden invitar a todos los países en Cumbre de las Américas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo estadounidense Joe Biden que “si va a haber una Cumbre de las Américas“, tienen que estar presentes todos los países del continente.

AMLO apuntó que hizo dicha petición a Biden durante la conversación telefónica que sostuvieron el pasado viernes, la cual tuvo una duración de casi una hora.

“Con todo respeto le plantee al presidente Biden que si va haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie, todos, todos, todos, todos, y que ya tiene que cambiar la política en América“, declaró en la Mañanera.

“Ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, fue de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? Vamos a dialogar, a unirnos, a hermanarnos, no a la confrontación”, refirió.

El mandatario mexicano expuso que Biden le dijo “que lo va a pensar”, aunque espera que se haga la invitación abierta a todos los países de América.

“Ojalá se haga la invitación abierta, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esa política porque han sacado raja, provecho, de esa política excluyente, han sacado muchas ventajas en lo económico y político, pero basta de estar medrando con el dolor de la gente”, recalcó.

“Ya es momento de la transformación en el mundo, no se puede seguir con la misma política de siglos, hay que hermanarnos, todos. Buscar el diálogo, entre todos”, explicó.

La IX Cumbre de las Américas tendrá lugar en junio próximo en Los Ángeles, California, aunque todavía no se tiene confirmados cuántos jefes de Estado acudirán a dicha cita.

Con información de: lopezdoriga.com