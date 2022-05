Ana Claudia Talancón recibió un puñetazo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 1 (Agencias)

La actriz Ana Claudia Talancón, quien saltó a la fama al protagonizar “El padre del crimen Amaro”, ha vivido algunos encontronazos con sus fans y sobre esto habló al asistir al programa “Tu-Night” de Omar Chaparro.

Talancón recordó un incidente que vivió en Estados Unidos, cuando una mujer la golpeó y rasguñó el rostro. Ella contó que se encontraba en Los Ángeles para comprar un vestido; cuando se alejó hacia un callejón en donde una mujer se le acercó para reclamarle por su personaje en la telenovela “María de Fátima”.

“Una señora se acercó con un carrito, estaba yo grabando una telenovela en Brasil, y de repente me dijo: ‘¿Cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya?’, y me avienta un puñetazo y me empieza a arañar”, contó Ana Claudia Talancón.

Más adelante, entre risas, la actriz comentó que llegó la policía y detuvieron a la mujer. Tras escuchar el relato, Omar Chaparro también contó que un fan se comportó agresivo con él a su salida de un concierto de El Recodo y El Mariachi Vargas; ante lo que él salió corriendo hacia su automóvil.