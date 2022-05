Liberan a elemento de la GN y detienen a otro en muerte de estudiante

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la muerte del estudiante Ángel Yael “N”, muerto de un disparo presuntamente por un elemento dela Guardia Nacional en Guanajuato no quedará impune.

Declaró que se tenía que castigar a los responsables.

“Es un caso lamentable y enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza, porque no va a haber impunidad”, dijo.

“Hubo al inicio una investigación, me informaron el jueves, y ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, la Defensa, Seguridad, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo de homicidio”, detalló.

Confirmó que había sido liberado un elemento de la Guardia Nacional, ya que las investigaciones revelaba que no fue su arma con la que se había matado al estudiante, sin embargo otro elemento fue detenido.

“Se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional, luego se llevó a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven”, refirió.

“Se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, informó.

Pidió a todos los elementos de la institución involucrados en los hechos que cooperen con las investigaciones y que la joven que resultó herida sería apoyada por el gobierno.

El estudiante de 19 años, Ángel Yael, murió la tarde del 27 de abril, cuando un agente de la Guardia Nacional supuestamente disparó a la camioneta donde viajaban el joven Yael y otros estudiantes.

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, ha pedido justicia para los jóvenes y aseguró que hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones.

