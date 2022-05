Alerta Coepris contra falsos verificadores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La automatización de los trámites que corresponden a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ha permitido blindar el trabajo en campo contra cualquier intento de fraude o extorsión en contra de los establecimientos, aseguró Oscar Luis Terán Lara.

El titular de esa dependencia comentó lo anterior, al mismo tiempo que alertó a los propietarios o responsables de establecimientos que les corresponde verificar, para que no se dejen engañar y denuncien cualquier irregularidad.

“Nuestros verificadores no manejan dinero y en caso de aplicar alguna sanción debe estar bien fundamentada, porque no somos una instancia recaudadora sino que nos corresponde velar por la salud de los tamaulipecos”, comentó.

Terán Lara añadió que han recibido reportes de intentos de fraude por parte de personas ajenas a la Coepris, que pretenden obtener dinero a través de amenazas de clausura o suspensión de actividades, por lo que han procedido legalmente.

“Es una investigación que está en curso y no podemos dar muchos detalles, pero lo que sí queremos recalcar a quienes son susceptibles de ser verificados que nuestro personal siempre estará bien identificado, pero además tiene el compromiso de actuar apegado a la legalidad”, apuntó.

Terán Lara detalló que a través de los centros integrales de servicios (CIS) instalados en las 12 jurisdicciones, desde hace más de tres años, la ciudadanía puede realizar diversos trámites y efectuar los pagos correspondientes en instituciones bancarias autorizadas.

“En los CIS entre otros trámites están la expedición de certificados de salud para manejadores de alimentos, permisos sanitarios de inhumación, exhumación, traslado o cremación, constancia sanitaria de bebidas alcohólicas”, detalló.

Finalmente Terán Lara comentó que “el llamado a los propietarios de establecimientos es para que no se dejen engañar y evite ser víctimas de fraude, la Coepris no utiliza gestores para ingresar expedientes o realizar trámites, ni se agendan visitas de verificación vía telefónica, todos los trámites se realizan de manera presencial y se ingresan en el portal de la Secretaría de Finanzas del Estado”.