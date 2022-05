Dejaría LEEN en el limbo pago por horario extendido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El manejo por parte de padres de familia de los recursos extra para el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) y que corresponden a lo que antes era Escuelas de Tiempo Completo, plantea diversos escenarios en los que podría salir perdiendo el personal educativo, advirtió Reyna Campuzano Salinas.

La vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) adelantó que el hecho de que se dejen algunas decisiones en manos de los comités de participación, integrado por padres de familia, deja en el limbo el pago a los docentes que laboren en horario extendido.

“Como trabajador de la educación, mi opinión es que no es conveniente cómo se están asignando las responsabilidades (a los padres de familia) para el pago al personal”, expuso.

Adelantó que de acuerdo con las reglas de operación, se dará prioridad a las escuelas en zonas de alta marginación, por lo que muchas escuelas urbanas van a quedar fuera de este programa.

“A eso hay que agregarles que el programa (LEEN) ya no va a estar manejado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino que ya es un programa social que manejará la Secretaría de Bienestar y es quien entregará directamente los recursos”, añadió.

Explicó que para los trabajadores de la educación no es conveniente estar en un programa, en el que dependen del presupuesto que haya para que les paguen y que sean los padres de familia quienes así lo decidan.

“Estarían poniendo a los maestros a negociar con los padres de familia para ver cuánto les tocaría, porque el presupuesto que le entreguen a las escuelas tendría que distribuirse no sólo en alimentación, infraestructura y material sino también en el pago a los maestros”, detalló.

Campuzano Salinas agregó que de acuerdo con las reglas de operación, los padres de familia pueden decidir si hay o no un horario extendido, no descartando que pueda haber escuelas con alimentación y sin horario extendido.

“Creo que muchas escuelas no van a optar por el horario extendido pero sí por la alimentación y podrán tener esa opción, por eso también la organización sindical (SNTE) debe estar al pendiente para asesorar a los compañeros y evitar que puedan resultar afectados”.