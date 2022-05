No más compra de voluntades, advierte Américo en Antiguo Morelos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

ANTIGUO MORELOS, Tam.-Desde Congregación Fortines—tierra de artesanos– ante cientos de familias de Antiguo y Nuevo Morelos, el doctor Américo Villarreal Anaya advirtió que rumbo a este 5 de junio no vamos a aceptar más compra de voluntades.

Por ello, el candidato común a la gubernatura por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista, les dijo que tenemos que ir a votar masivamente “sin que nos tiemble la mano. Ya no vamos a aceptar más que nos amedrenten, que nos amenacen, que nos hostiguen, que nos quieran comprar”.

Y cuestionó: “¿Cómo puede ser un gobierno limpio, claro, transparente para servir, si lo que usan es la amenaza, la extorsión, el miedo, la compra de voluntades. Esos gobiernos de entrada, no profesan los valores que necesitamos para mantener un buen gobierno que tiene que estar basado en los principios de no mentir, no robar y no traicionar y que son los valores que debemos tener una sociedad que ve por la honestidad y la justicia, eso es lo que queremos”

En ese sentido, dijo, “cuando lleguemos a este 5 de junio no nos va a temblar la mano para escoger el lado correcto de la historia y quiero decirles que no somos pocos, somos cientos de miles que estamos cambiando a Tamaulipas de una manera digna y contamos con el apoyo de Antiguo y Nuevo Morelos”, afirmó.

Ángel Nájera Ortega, le dio la bienvenida y reconoció que se le haya dado importancia: “Somos municipios pequeños pero con hombres y mujeres de trabajo y trabajamos como los grandes”

“Nos perdimos en el camino, se perdió la ilusión de nuevos vientos… nunca llegaron, pero ahora en Antiguo Morelos, acompañado de Nuevo Morelos, acaba de llegar la esperanza: el doctor Américo Villarreal Anaya”.

Y fue más allá, les dijo que tiene el respaldo de la gente aún en medio de las amenazas:

“Hay amenazas, hay desasosiego, por diferentes cosas que no los dejaron venir, pero tenemos mucho candidato y ellos están decididos a meter el pecho a las balas y vamos a decirle que no a esas personas, que en Antiguo y Nuevo Morelos ya decidimos cuál es la persona que nos va a gobernar los próximos 6 años”

Incluso acusó que “hay personas que tienen 2 meses dando despensas y repartiendo billetes, pero nosotros no somos de esos, preferimos 6 años de trabajo, 6 años de progreso donde Antiguo y Nuevo Morelos van a dejar claro qué es lo que se tenía que haber hecho”.

En este lugar también estuvo la doctora María de Villarreal, quien celebró la valentía de estas mujeres y hombres que están del lado correcto de la historia.

Aquí, en Congregación Fortines, como en Antiguo y Nuevo Morelos y otras tantas latitudes de Tamaulipas, nunca sopló El Progreso, pero la gente ya despertó y hará que la transformación llegue a nuestro estado.