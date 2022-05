Personal del ISSSTE aplicó 35 mil dosis de la vacuna AstraZeneca

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Siendo en su gran mayoría refuerzos y segundas dosis, del 18 al 29 de abril el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Tamaulipas aplicó 35 mil dosis de la vacuna AstraZeneca contra covid-19.

“Primeras dosis fueron muy pocos, menos del uno por ciento”; destacó el sub delegado médico del Issste Ernesto Lavín Hernández

Tras calificar como “todo un éxito la campaña durante estas dos semanas”, Lavín Hernández detalló que en esta Ciudad Capital se aplicaron ocho mil dosis.

El Sub Delegado Médico del Issste aseveró que se le dará seguimiento a la jornada de vacunación.

“Definitivamente, tenemos registros de la población a la que se le puso primera dosis y en las próximas seis semanas tiene que aplicarse la segunda dosis”.

“La segunda dosis completó su esquema y los que tienen refuerzo ya no tienen mayor problema”, dijo para concluir.