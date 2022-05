Registran a una veintena de niños en el Cedes Altamira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico.-

Altamira, Tam.- En el marco de la celebración del Día del Niño, fueron registrados ante la autoridad de Registro Civil, 23 niños dentro del Centro de Ejecuciones y Sanciones (CEDES) de Altamira ante la presencia de sus papás que actualmente purgan una condena dentro del penal.

Verónica González Juárez, Oficial Primera del Registro Civil en Altamira indicó “el pasado viernes 29 de abril, acudimos al penal de Altamira a llevar a cabo el registro de nacimientos de 15 niños recién nacidos y 8 extemporáneos y se llevó a cabo dentro del penal pues tiene que estar presentes el papá y la mamá, es un procedimiento administrativo que se debe de seguir”, agregó.

El registro de niños, se efectuó dentro del CEDES Altamira debido a que los padres actualmente están purgando una condena.

“El registro de los niños se dio dentro del penal por qué los papás tienen que estar presentes y bueno los 15 niños nacieron fuera del CEDES sus mamás y bueno sus papás no los conocían debido a que para que ellos puedan ingresar deberán estar registrados ante el Registro Civil”, explicó García Juárez.

En cuanto al registro de los ocho niños extemporáneos Verónica García Juárez indicó “estos ocho niños ya tienen una edad entre uno a cinco años y ellos no conocían a sus papás pues no tenían su acta de nacimiento y por consiguiente no les permitían ingresar al penal de Altamira”, agregó.

A partir de este reconocimiento jurídico la autoridad del Registro Civil otorgó las actas de nacimiento a los menores de edad de una forma gratuita.

Una vez que ya cuentan con este documento oficial los niños podrían ser llevados por sus mamás para ver a sus papás dentro del penal.

“De esta manera se está cumpliendo uno de los requisitos que pide la autoridad penitenciaria en el estado por lo que ahora que ya esos 23 niños ya cuentan con ese documento oficial no tendrán ningún problema para que sus papás los puedan ver”, destacó Verónica González Juárez.

Conforme a lo que establece la autoridad penitenciaria en el estado de Tamaulipas, los hijos de madres que actualmente están privadas de su libertad, pueden estar a su lado hasta los cuatro años de edad dentro del CEDES de Altamira.

Posteriormente el menor es separado de su mamá para ser llevado a los estudios de preescolar y primaria.