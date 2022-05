Añade Tamaulipas 10 casos de covid y un fallecimiento

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud estatal (SST) dio a conocer este miércoles que se confirmaron diez casos nuevos positivos a covid-19, así como una defunción en el municipio de Tampico, por lo que insistió a la población para que no se confíe y mantenga las medidas preventivas elementales.

En su informe sobre el comportamiento de la pandemia, la dependencia dio a conocer que en la zona conurbada del sur se reportaron seis contagios (Altamira dos, Madero dos y Tampico dos), mientras que en El Mante tres y Nuevo Laredo uno.

La SST subrayó que a pesar que la mayoría de las personas que se contagian de covid-19, presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización, es fundamental no bajar la guardia, completar el esquema de vacunación y atender las medidas de seguridad sanitaria.

Hasta este miércoles el acumulado de contagios se ubicó en 147 mil 581, de los cuales 139 mil 654 personas se han recuperado y las defunciones asociadas a complicaciones graves por el virus, suman siete mil 831.

Por lo que insistió en su exhorto a atender en todo momento recomendaciones como el uso del cubrebocas en los espacios que sea requerido, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.

Finalmente convocó a las y los tamaulipecos que aún no cuentan con alguna dosis de la vacuna o les falta el refuerzo, a que acudan a su unidad de salud correspondiente ya que continúa activa la jornada intensiva en el estado.